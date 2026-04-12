الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة

كتب : محمد نصار

02:31 م 12/04/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية.

كما شدد المجلس، في بيان، على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، احترامًا لحرمة وفاتها، وتطبيقًا للأكواد المهنية الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

وقرر المجلس، مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

المجلس الأعلى للإعلام انتحار فتاة الإسكندرية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الأعلى للإعلام يحظر نشر مقاطع حادث الإسكندرية ويمنع ذكر اسم المتوفاة
