دواء طبيعي يحارب الاكتئاب ويحسن المزاج.. تناول هذه الفاكهة يوميا

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام أن تناول برتقالة يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20%.

وأوضحت الدراسة أن تناول الحمضيات قد يحفز نمو بكتيريا موجودة في الأمعاء، تؤثر على إنتاج مادتين كيميائيتين في الدماغ، معروفتين بتحسينهما للمزاج، وهما السيروتونين والدوبامين، وفقا لموقعي "womenshealthmag" و"timesofindia".

الحمضيات والاكتئاب:

قام الباحثون بتحليل بيانات مفصلة حول النظام الغذائي وصحة أكثر من 100 ألف امرأة، وخلصت الدراسة إلى أن الحمضيات تحديدا، وليس الفواكه الأخرى مثل التفاح والموز، لم تظهر أي ارتباط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

وقد يعود ذلك إلى أن الحمضيات تحفز نمو بكتيريا Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii)، وهي نوع من البكتيريا الموجودة في أمعاء الإنسان، مما يؤثر على إنتاج الناقلين العصبيين السيروتونين والدوبامين، وهما جزيئان بيولوجيان معروفان بتحسين المزاج.

وأشارت الدراسة أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير على الصحة وميكروبيوم الأمعاء.

كما وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام أن تناول الزبادي بانتظام قد يسهم في الحماية من سرطان القولون والمستقيم.

البرتقال والحالة المزاجية:

تناول الحمضيات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، أو ربما يخفف من حدته في بعض الحالات.

فوائد تناول الحمضيات في النظام الغذائي:

للحمضيات فوائد صحية عديدة، منها تعزيز جهاز المناعة، ودعم صحة القلب ، وتحسين الهضم، وذلك بفضل محتواها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ويمكن للعديد من المركبات الموجودة فيها أن تحسن مؤشرات صحة القلب والكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأيضا تعد الحمضيات، بما في ذلك البرتقال والليمون الحامض والجريب فروت مصدر ممتاز لفيتامين سي الذي يدعم جهاز المناعة ويحافظ على صحة الجلد والعظام والأوعية الدموية.

فوائد البرتقال

تقوية المناعة:

يساعد فيتامين سي الموجود في البرتقال على حماية الخلايا من التلف ويعزز جهاز المناعة، وإنتاج الكولاجين، الذي يشفي الجروح ويعطي البشرة مظهرا أكثر نعومة.

صحة القلب:

تعمل الفلافونويدات الموجودة في البرتقال، مثل الهسبيريدين، على تقليل الكوليسترول ومنع انسداد الشرايين.

كما تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال صحة القلب.

تحسين الهضم:

تعمل الألياف القابلة للذوبان في البرتقال على إبطاء عملية الهضم، مما يسهم في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم ونوبات الجوع وتقليل دهون البطن أيضا.

صحة الجلد:

يساعد فيتامين سي الموجود في البرتقال الجسم على إنتاج الكولاجين، الذي يشفي الجروح ويعطي البشرة مظهرا أكثر نعومة، كما تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم إصلاح الخلايا.

كم عدد البرتقال الذي يجب أن تأكله يوميا؟

تناول برتقالة متوسطة الحجم يوميا قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وتحسين الصحة النفسية.

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