تقدّم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، بشأن تأخر صرف معاشات المواطنين منذ فبراير الماضي، في ظل ما وصفه بوجود مشكلات في النظام الإلكتروني الجديد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من ضياء داود بشأن صرف المعاشات

أوضح "النائب" في طلبه المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الهيئة شهدت أزمة في تشغيل النظام الحاسوبي خلال الفترة من 18 فبراير 2026 حتى 29 مارس 2026، نتيجة الانتقال من نظام (SAO) إلى نظام (CRM) في إطار خطط التحول الرقمي.

وأشار "داود" إلى أن عملية الانتقال كلفت موازنة الهيئة مئات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى برامج تدريب استمرت لسنوات، إلا أن نتائج التطبيق، بحسب طلب الإحاطة، لم تتجاوز نسبة نجاح محدودة لا تتخطى 5%، وهو ما انعكس على انتظام صرف المعاشات.

ولفت "البرلماني، إلى أن هذه الاضطرابات أدت إلى تأخر صرف مستحقات المعاشات للمستحقين الجدد وورثة المتوفين والعاجزين عن العمل، مطالبًا بمساءلة المسؤولين عن بدء تنفيذ النظام دون جاهزية كاملة.

وطالب النائب ضياء الدين داود، بعرض طلب الإحاطة بشكل عاجل داخل لجنة التضامن الاجتماعي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، للوقوف على أسباب الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق أصحاب المعاشات وصرف مستحقاتهم دون تأخير.

مجدي الجلاد يسأل ضياء داود: هل البرلمان قادر على محاسبة الحكومة؟ (فيديو)

ضياء داود ينتقد تعديل قانون الكهرباء.. ومجدي الجلاد: مشهد كوميدي –تفاصيل

ضياء داود.. زعيمًا للمعارضة؟ النائب يرد لأول مرة – فيديو