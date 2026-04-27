لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني

كتب : أحمد العش

06:23 م 27/04/2026 تعديل في 06:29 م

أشادت وزارة الصحة والسكان بالدور التوعوي الذي يقدمه الفنان تامر حسني في تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، مؤكدة أن مبادرته تعكس أهمية تكاتف مختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الصحية وترسيخ السلوكيات الإيجابية.

تفاصيل رد وزارة الصحة على مقترح الفنان تامر حسني

أوضحت الوزارة، في بيان لها تعليقًا على مناشدة الفنان، أن نشر الوعي بالعادات الصحية السليمة يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي، مشيرة إلى أن حماية المواطن المصري من الأمراض غير السارية تأتي في صدارة أولويات الدولة ضمن جهود بناء الإنسان.

إطلاق دليل الرسائل الصحية

كشفت "الصحة" عن إطلاق دليل الرسائل الصحية للأسرة المصرية مطلع عام 2024، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف ترسيخ نمط حياة صحي ومستدام لدى الأسر المصرية.

وأضافت أن الدليل يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل: اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، وتحسين جودة النوم، إلى جانب دعم الصحة النفسية والتعامل الإيجابي مع الضغوط، فضلًا عن التوعية بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات، وتعزيز العلاقات الاجتماعية الصحية.

حملات توعوية مستمرة

أكدت "الوزارة" أن جهودها لا تقتصر على إصدار الأدلة الإرشادية، بل تمتد إلى تنفيذ حملات ميدانية وبرامج توعوية عبر مختلف الوسائل، بما في ذلك المنصات الرقمية، لضمان وصول الرسائل الصحية إلى جميع فئات المجتمع.

وشددت وزارة الصحة والسكان على استمرار العمل لنشر ثقافة الحياة الصحية وتحويلها إلى سلوك يومي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الصحة العامة في مصر.

تفاصيل مقترح الفنان تامر حسني بشأن سلامة الغذاء

وجّه الفنان تامر حسني، في وقت سابق، نداءً إلى وزارة الصحة وكبار الأطباء في مصر، مطالبًا بتقديم توضيحات علمية مبسطة للمواطنين حول العادات الغذائية السليمة، في ظل حالة الجدل الواسعة التي يشهدها الشارع بشأن الأطعمة المفيدة والضارة.

وقال "حسني" في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هناك حالة من تسيطر على النقاشات اليومية بين المواطنين، ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لتقديم معلومات دقيقة ومبسطة بلغة عامية يفهمها الجميع، بعيدًا عن المصطلحات الطبية المعقدة.

وتساءل الفنان عن عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام، من بينها مدى سلامة تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير، وكيفية التأكد من خلوها من المواد الضارة، إضافة إلى طرق التمييز بين الدواجن والبيض الآمن وغير الآمن، وحقيقة فوائد شرب المياه بكثرة.

كما طرح تساؤلات حول مدى أمان الحليب وأنواعه المختلفة، إلى جانب الضوابط السليمة لتناول الأدوية، مؤكدًا ضرورة توضيح هذه الأمور بشكل علمي مبسط يطمئن المواطنين.

ودعا تامر حسني، وزارة الصحة إلى إنتاج فيديوهات توعوية يشارك فيها أطباء متخصصون، لشرح هذه القضايا بشكل تفصيلي، مقترحًا الاستعانة بعدد من الخبرات الطبية البارزة، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب والدكتور حسام موافي، إلى جانب دعم من قيادات القطاع الطبي.

وأكد الفنان في ختام منشوره أن الهدف من هذه الدعوة هو إنهاء حالة الجدل والارتباك التي يعيشها المواطنون، وتقديم إرشادات واضحة تساعدهم على اتخاذ قرارات غذائية سليمة لهم ولأبنائهم.

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Time 100"
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
كيف أثر العطل المفاجئ بالبورصة على شركات السمسرة؟ خبراء يجيبون
كيف أثر العطل المفاجئ بالبورصة على شركات السمسرة؟ خبراء يجيبون
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني

لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
