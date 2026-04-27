أكد مصدر بالشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، حدوث عطل فني في أحد قطارات الخط خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معه على الفور واحتواؤه دون تأثير كبير على حركة التشغيل.

وأوضح المصدر أن فرق الصيانة والتشغيل تدخلت بشكل عاجل فور رصد العطل، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة انتظام الحركة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن استمرار الخدمة بشكل آمن ومنتظم للركاب.

وشدد الشركة الفرنسية، على أن حركة التشغيل عادت إلى طبيعتها في جميع محطات الخط الثالث للمترو، مؤكدًا انتظام الخدمة بشكل كامل وعدم تأثر جدول الرحلات.

