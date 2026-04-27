استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، وايجور ليفينتين – مساعد رئيس روسيا الاتحادية والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة .

تفاصيل لقاء وزير النقل اليوم مع مساعد الرئيس الروسي

عبر وزير النقل، في بداية اللقاء، عن ترحيبه بنيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية والوفد الرسمي الروسي المرافق ، والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، مشيرًا الى العمل على توسيع الشراكة في مجالات تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والنقل اللوجيستي، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين .

وأوضح كامل الوزير، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 ، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس فإننا نهدف إلى تحويل مصر بحكم موقعها إلي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، إذ تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية.

وأشار "الوزير" إلى قيام وزارة النقل بتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة للربط مع دول الجوار وكذلك بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في اطار استراتيجية متكاملة، بالتزامن مع انشاء شبكة القطار الكهربائي السريع ، مشيرا الى ان هناك فرص استثمارية واعدة في مصر تشكل محورا هاما للتعاون المستقبلي من خلال انشاء ممر لوجيستي يتكون من محطة حاويات في ميناء على البحر المتوسط ومحطة أخرى في ميناء على البحر الأحمر وفي ظهيرهما منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية للصناعات وتخزين المنتجات الروسية سواء صناعية أو بترولية أو حبوب وربطها بخط ملاحي من الموانىء الروسية على البحر الأسود ثم الى الممر الشمالي بالإضافة الى التعاون في انشاء ترسانة لتصنيع السفن ، وتسهيل اجراء صيانة السفن التجارية الروسية في مصر .

تفاصيل توطين صناعة السفن في مصر

أعرب مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، من جانبه، عن سعادته بهذه الزيارة الهامة لمصر، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية الروسية، لافتًا إلى أهمية الموقع الجغرافي الفريد لكل من روسيا ومصر والذي يجعلهما حلقات هامة في الممرات اللوجستية المتكاملة وان مصر من الممكن ان تكون مركزا للشحن والتصدير الي دول إفريقيا والشرق الأوسط عبر التعاون في مجال الممرات اللوجستية وزيادة خطوط الشحن البحرية بين كل من روسيا ومصر ونقل البضائع الروسية الي الموانئ المصرية.

وأكد مساعد الرئيس الروسي، على ضرورة الانطلاق بين الدولتين الصديقتين لوضع خارطة طريق لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك في مجال النقل البحري وبناء السفن والتعاون في مجال ممرات النقل الدولية و في مجال البنية التحتية للموانئ والمناطق المراكز اللوجستية والبحثية للنفط والحبوب والغاز الطبيعي والمسال وكذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال النقل واللوجستيات والعمل على زيادة السفن التي ترفع العلم المصري .

واستعرض رؤساء الشركات بالوفد الروسي خلال الاجتماع، مجالات التعاون المقترحة مع مصر من خلال إقامة خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية والموانئ الروسية والتعاون في توطين صناعة وبناء السفن للأغراض التجارية في مصر وكذلك تصميم وإنشاء أحواض بناء السفن وتصميم وإنشاء معدات المكونات البحرية الدولية، وفي بناء السفن النهرية الكهربائية، بالإضافة الى تأهيل الكوادر البحرية في مجال بناء السفن في كبرى الجامعات الروسية .

وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الأيام القادمة لوضع خارطة طريق يتم تنفيذها بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروعات المقترح التعاون فيها بين البلدين في مختلف مجالات النقل البحري التجاري وتوطين صناعات السفن.

ويذكر أن الوفد الروسي المرافق ضم وفدًا من كبرى الشركات الروسية المتخصصة في مختلف مجالات النقل البحري ، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأمن القومي، وقيادات وزارة النقل.

