سرطان القولون والمستقيم يتزايد بين الشباب.. إليك أسبابه وأعراضه وطرق علاجه

غالبًا ما يُعتقد أن سرطان القولون والمستقيم يصيب كبار السن، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة به بين الشباب. وفقًا لدراسة نشرتها جمعية السرطان الأمريكية في مجلة Science، فإن العوامل البيئية والجينية قد تكون من بين الأسباب المحتملة لهذه الزيادة، كما أورد موقع Times of India.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

حوالي ثلث حالات سرطان القولون والمستقيم ترتبط بتاريخ عائلي للمرض، مما يجعل الأفراد الذين لديهم أقارب مصابين أكثر عرضة للخطر. كما أن زيادة الوزن قد تساهم في ارتفاع احتمالية الإصابة، لكنها مسؤولة عن 5% فقط من الحالات.

يُعتقد أيضًا أن الوزن الزائد مرتبط بالأورام التي تتكون في الجانب الأيمن من القولون، إلى جانب عوامل أخرى مثل الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة بالسكر، وتناول اللحوم الحمراء والمعالجة.

كيف يتطور المرض؟

تؤثر هذه العوامل على الميكروبيوم، وهو مجموعة البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تعيش في الجهاز الهضمي. يبدأ سرطان القولون والمستقيم عندما تتحول الخلايا السليمة في بطانة القولون أو المستقيم وتنمو بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى تكوين ورم.

أهمية الاكتشاف المبكر

تصل معدلات البقاء على قيد الحياة إلى 90% إذا تم اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، مما يجعل مراقبة الأعراض أمرًا بالغ الأهمية. ينصح الخبراء بمراقبة أي نزيف في المستقيم أو نقص حاد في الحديد غير مبرر، حيث قد يكونان من العلامات المبكرة للمرض.

أعراض شائعة بين الشباب

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان القولون والمستقيم لدى الفئات العمرية الأصغر:

• آلام البطن المستمرة.

• فقدان غير مبرر للوزن.

• تغيرات في طبيعة البراز أو حجمه أو مظهره.

• نزيف في المستقيم.

يؤكد الأطباء أن الانتباه لهذه العلامات واستشارة الطبيب عند ظهورها قد يساعد في التشخيص المبكر وتحسين فرص العلاج.

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