تقطير البول بعد التبول.. علامة قد تشير إلى مرض خطير

يعد التغيير في طبيعة البول مؤشرًا على بعض المشكلات الصحية، من بينها تضخم البروستاتا، وأحيانًا قد يكون أحد أعراض سرطان البروستاتا، وفقًا لما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

يعتبر تقطير البول بعد الانتهاء من التبول أحد الأعراض المحتملة للإصابة بسرطان البروستاتا، إلى جانب ضعف تدفق البول، صعوبة إفراغ المثانة، والرغبة المفاجئة في التبول، والتي قد تؤدي أحيانًا إلى تسرب البول قبل الوصول إلى الحمام. كما أن الاستيقاظ المتكرر ليلًا للتبول قد يكون مرتبطًا بسرطان البروستاتا أو تضخم الغدة.

في المراحل المبكرة، لا تظهر عادة أعراض واضحة على المصابين بسرطان البروستاتا، ما يجعله يُعرف بـ”القاتل الصامت”. ومع ذلك، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة آلام غير مبررة في الظهر أو الفخذ أو الحوض، أو في حال ظهور دم في البول أو السائل المنوي، أو فقدان الوزن غير المبرر.

للكشف عن سرطان البروستاتا، قد يوصي الأطباء بإجراء بعض الفحوصات، مثل تحليل عينة البول، فحص الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA)، بالإضافة إلى الفحص الرقمي للمستقيم.