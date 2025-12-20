إعلان

فيديو مثير | شاب يرقص بسلاح أبيض في حفل زفاف وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

03:26 م 20/12/2025

المتهمين

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يرقص بسلاح أبيض بمحافظة الجيزة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة ابتهاجًا بحفل زفاف شقيقته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض محافظة الجيزة

