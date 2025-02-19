بعد انتحار "مصطفى" في بث مباشر.. كيف تُسعف شخصا تناول حبة غلة؟

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كتبت- أميرة حلمي:

أحدثت واقعة انتحار الشاب “مصطفى” صدمة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنهى حياته في بث مباشر عبر منصة “فيسبوك”، تاركًا رسالة مؤثرة كشف فيها عن أسباب اتخاذه هذا القرار المأساوي.

في البث المباشر، صرّح الشاب بأنه تعرض لضغوط مادية كبيرة، مؤكدًا أن تراكم الديون دفعه إلى هذا الفعل، حيث قال: “أخذت حياتين غلة وحسبي الله ونعم الوكيل”. وكان مصطفى قد فرّ من منزله بعدما طالبه أحد الدائنين بسداد مبلغ 11 ألف جنيه في يوم واحد، وهو ما لم يتمكن من تدبيره، ليقرر التخلص من حياته.

مصطفى ليس أول من يختار حبة الغلة وسيلة لإنهاء حياته، فالأخبار تتكرر دوريًا بحالات انتحار مشابهة باستخدام هذه الحبة.

وحبة الغلة السامة القاتلة، عبارة عن قرص من مركبات فوسفيد الألمونيوم، كمبيد حشري من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس، وتُباع في محلات بيع المبيدات الموجودة في الأرياف، ويبلغ ثمن القرص 1 جنيه.

وتتفاعل حبوب الغلة فور دخولها معدة الشخص مع المياه وعصارة المعدة وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز.

ويتسبب الغاز في توقف أجهزة الجسم تباعاً؛ لذلك يتم التعامل فوراً مع الأعراض الظاهرة مباشرةً، ولذلك يُسمي الأطباء حبوب الغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت.

الدكتور مجدي عبد الظاهر أستاذ كيمياء متفرغ بجامعة الإسكندرية، يكشف الإسعافات الأولية لشخص تناول حبة على قبل الذهاب إلى المستشفى، محذرا من تناول المياه أو أي سوائل نهائيا.

ويوضح أنه بمجرد نزول الحبة إلى المعدة ينطلق غاز الفوسفين السام، ويؤدي إلى هبوط في القلب ويوقف التنفس الخلوي.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن إسعاف المنتحر بحبة الغلة يكون، بشرب زيت جوز الهند أو زيت البرافين، في أول نصف ساعة، أو استخدام أي زيت.

وحذر أستاذ الكيمياء من تناول حبة الغلة، خصوصا أن عدم الوعي في الإسعافات الأولية للمنتحر تؤدي إلى سرعة الوفاة.



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