"أسعار على قد الإيد".. أنواع المخللات قبل شهر رمضان

المخللات أحد أنواع المقبلات التي يحرص كثير من الأشخاص على تواجدها بجانب وجبات الطعام، لإضافة لمسة سحرية على الوجبات.



ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، يستعرض مصراوي أسعار وأنواع المخللات، إذ لا تخلو أي مائدة إفطار منها.

وجاءت أنواع المخللات قبل شهر رمضان، وأسعارها كالتالي، وفقا لأحد محال بيع المخللات.



اللفت 30 جنيها.

مشكل لوكس 20 جنيها.

فلفل بلدي 40 جنيها.

زيتون سيوة 80 جنيها.

ليمون معصفر 40 جنيها.

خيار هندي 120 جنيها.

مشكل خلطة 40 جنيها.

1-4 حمص 30 جنيها.

زيتون مخلي 80 جنيها.

زيتون كالاماتا 80 جنيها.

زيتون تفاحي 80 جنيها.







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