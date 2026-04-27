إعلان

بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضمن حدوث مشاجرة بسوهاج

كتب : محمد الصاوي

02:33 ص 27/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، اليوم الاثنين، كشفت خلاله ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسوهاج.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة طهطا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول 4 أشخاص، طرف ثان 3 أشخاص، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وبحسب البيان، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سوهاج مشاجرة في سوهاج النيابة العامة خلافات الجيرة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

