أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، اليوم الاثنين، كشفت خلاله ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسوهاج.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فإنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة طهطا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول 4 أشخاص، طرف ثان 3 أشخاص، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب والتراشق بالحجارة مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

وبحسب البيان، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.