أوضح خبراء التغذية والمناعة على أهمية بعض المركبات الطبيعية التي تدعم صحة الجلد والأعصاب وتقوي جهاز المناعة في الطقس البارد.

أبرز هذه المركبات هو الأبيجينين، الموجود في منتجات نباتية مثل البقدونس، واللفت السويدي، والكمكوات أو البرتقال الذهبي.

ويشير أندريه بروديوس، أخصائي المناعة الروسي، إلى أن الأبيجينين يحمي خلايا الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ويحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يحافظ على مرونة البشرة، وفقا لموقع "health".

ويضيف الدكتور ميخائيل كونوفالوف أن للأبيجينين خصائص مضادة للأكسدة، تسهم في حماية الخلايا العصبية ودعم صحة الجهاز العصبي.

من جانبها، توصي خبيرة التغذية ليودميلا دينيسينكو بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ومنها:

فيتامين D: يدعم صحة العظام والعضلات والمناعة، ويتوفر في الأسماك الدهنية وكبد سمك القد والبيض ومنتجات الألبان.

فيتامين A: يوجد في الكبد، البيض، الجزر، اليقطين، والزيوت السمكية، ويسهم في الحفاظ على صحة الجلد والعينين.

فيتامين C: ضروري لحماية الأوعية الدموية والأنسجة الضامة، ويتوفر في الفواكه الحمضية، الفلفل الحلو، والخضروات الورقية.

الزنك: يعزز جهاز المناعة، ويوجد في المكسرات والبذور، وقلوب الدجاج، ولحم البقر، والبيض.

من الضروري الانتباه إلى أن الجسم يحتاج إلى كميات إضافية من هذه الفيتامينات والمعادن خلال موسم البرد والإنفلونزا، ما يجعلها ضرورية للحفاظ على صحة الجلد والأعصاب وتقوية المناعة دون قلق من الإفراط.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض