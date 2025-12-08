إعلان

تايلاند تشن ضربات جوية على منطقة حدودية مع كمبوديا

كتب : مصراوي

05:11 ص 08/12/2025

تايلاند وكمبوديا

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش التايلاندي الميجر جنرال وينثاي سوفاري، اليوم الإثنين، إن تايلاند شنت غارات جوية على طول حدودها المتنازع عليها مع كمبوديا، بعد أن اتهم كل من البلدين الآخر بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

كان النزاع الحدودي قد تصاعد إلى حرب استمرت 5 أيام في يوليو، قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وشهد ترامب توقيع اتفاق موسع لوقف إطلاق النار بين البلدين في كوالالمبور في أكتوبر، وفقا للغد.

