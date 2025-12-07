يعتبر البيض من أكثر الأطعمة شيوعا على موائد الإفطار في مختلف أنحاء العالم، لكنه ليس مجرد خيار تقليدي أو وجبة سريعة التحضير، بل هو غذاء غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تدعم صحة الجسم والعقل، إذا ما تم تناوله باعتدال.

بحسب تقرير نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، يوصي خبراء التغذية بتناول بيضة إلى بيضتين يوميا لمعظم الأشخاص، وهي كمية مناسبة للحصول على الفوائد الصحية دون تعريض الجسم لمخاطر زيادة الكوليسترول أو الضغط على الكلى بسبب الإفراط في استهلاك البروتينات.

البيض يمتاز بسهولة طهيه وتنوع طرق تحضيره التي تناسب جميع الأذواق، ما يجعله خيارا غذائيا يوميا لدى الكثيرين، غير أن الفوائد الصحية التي يمكن أن يحققها تناوله يوميا تفوق التوقعات.

الفوائد الصحية لتناول البيض يوميا:

1. بناء العضلات:

يحتوي البيض على بروتينات عالية الجودة تساهم في نمو الكتلة العضلية، وهو ما يجعله من الأطعمة المفضلة للرياضيين وممارسي رياضات القوة.

2. تعزيز الصحة النفسية والدماغية:

البيض غني بمادة الكولين، وهي عنصر أساسي في دعم وظائف الدماغ، كما تساهم في تحسين المزاج وتعزيز الذاكرة والتركيز.

3. تحسين صحة القلب:

بفضل مضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الموجودة فيه، يساعد البيض في تقليل الالتهابات التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

4. المساعدة في فقدان الوزن:

يعتبر البيض من الأطعمة المشبعة التي تقلل الإحساس بالجوع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية خلال اليوم.

5. دعم صحة العين:

البيض يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة الضرورية لحماية العين من أمراض التقدم في السن، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض