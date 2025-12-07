الكلى من أهم أعضاء الجسم؛ فهي تنقي الدم من السموم، وتساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء وتنظيم ضغط الدم، لكن عند تعرضها للعدوى، أو ما يُعرف بالتهاب الحويضة والكلى، تصبح الحالة خطيرة وتستدعي الانتباه والذهاب للطبيب المختص.

فيما يلي، أبرز العلامات المبكرة التي يرسلها جسمك كإشارة تحذير، وفقا لموقع "health".

ألم الظهر

الألم في الجانب أو أسفل الظهر من أبرز أعراض التهاب الكلى، ويكون الألم أسفل الضلوع، ويزداد تدريجيا مع الوقت، على عكس آلام الظهر التقليدية.

استمرار هذا الألم، خاصة إذا ترافق مع أعراض أخرى، مؤشرا على التهاب الكلى.

الحمى والقشعريرة

ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بقشعريرة علامة واضحة على وجود عدوى بكتيرية أو التهاب في الكلى.

التعب والغثيان

يسبب التهاب الكلى شعورا بالإرهاق والضعف نتيجة محاولة الجسم مكافحة العدوى، ويعاني المريض أيضا من غثيان أو قيء بسبب السموم التي تفرزها البكتيريا.

آلام البطن

يظهر التهاب الكلى على شكل ألم في البطن، ويكون خفيفا أو حادا، ويزداد مع الضغط على المنطقة المصابة، وعند اقتران هذا الألم بأعراض أخرى، يصبح من الضروري استشارة الطبيب للتأكد من السبب وتلقي العلاج المناسب.

اقرأ أيضا:

جمال شعبان يكشف 7 نصائح لتقوية المناعة ضد الفيروسات في الشتاء

احذر إضافة هذا المكون إلى الفول يحوله إلى وجبة خطيرة.. يهدد صحتك

هل تنسى دائما؟ احذر قد يكون مؤشرا لمرض نادر يهاجم دماغك

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

ما هي المتلازمة التي تعاني منها ياسمينا العبد؟- احذر هذه الأعراض