الكركم من أقدم التوابل التي استخدمت في الطبخ والطب التقليدي، يتميز بلونه الأصفر الذهبي ونكهته المميزة، لكنه ليس مجرد بهارات، بل هو كنز من الفوائد الصحية.

وفقًا لموقع clevelandclinic إليك فوائد الكركم:

1- يقلل الالتهاب

قد يكون الكركم مفيدا للأمراض المزمنة حيث يبدأ الالتهاب في التأثير على أنسجة جسمك.

بينما الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي الذين تناولوا 2 جرام من الكركمين يوميا جنبا إلى جنب مع الأدوية الموصوفة أكثر عرضة للبقاء في حالة مغفرة من أولئك الذين تناولوا الدواء بمفردهم.

وأظهرت الدراسات أيضا أن الكركم قد يقلل من التهاب المفاصل والألم المرتبط بهشاشة العظام.

2- قد يحسن ذاكرتك

كمية معينة من الكركم يمكن أن تعزز صحة دماغك، أظهرت دراسة أن تناول 90 ملليجرام من الكركمين مرتين يوميا لمدة 18 شهرا ساعد في تحسين أداء الذاكرة لدى البالغين غير المصابين بالخرف.

3- يحارب الجذور الحرة

يمكن أن تسبب الجذور الحرة العديد من المشكلات، من تلف الجلد إلى السرطان، أفضل طريقة لمحاربة الجذور الحرة هي من خلال مضادات الأكسدة التي يحتوي الكركم على الكثير منها.

أظهرت دراسة أن الكركم قد يساعد في تحييد الجذور الحرة في جسمك وتحسين صحتك العامة، ووجدت دراسة أيضًا أن تأثيرات الكركم المضادة للأكسدة قد تحفز عمل مضادات الأكسدة الأخرى وتساعد في محاربة الإجهاد التأكسدي في جسمك.

4- قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

بفضل قدرته على المساعدة في تقليل الالتهاب والأكسدة، قد يقلل الكركم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكركم قد يكون مفيدا أيضا عند استخدامه جنبا إلى جنب مع الأدوية لإدارة مستويات الكوليسترول في الدم، تظهر أن الكركمين آمن وقد يحمي المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات معينة من الكوليسترول.

5- قد يقلل من أعراض الاكتئاب

قد يزيد الكركمين أيضا من مستويات السيروتونين والدوبامين، وهي مواد كيميائية في دماغك تنظم الحالة المزاجية ووظائف الجسم الأخرى.

6- يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان

وجدت دراسة أن الكركمين يمكن أن يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية والورم الخبيث "انتشار السرطان"، تظهر الأدلة من دراسات مثل هذه أيضا أن الكركمين يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان، على وجه التحديد، السرطانات التي تؤثر على الجهاز الهضمي.

