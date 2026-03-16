أمراض اللثة من أكثر أمراض الفم شيوعًا، لكنها لا تقتصر على التأثير في اللثة والأسنان فقط، بل قد تحمل آثارًا أوسع تصل إلى القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لموقع clevelandclinic إليك العلاقه بين أمراض اللثة وأمراض القلب.

يبدو الارتباط غريبًا وغير مألوف، لكن الأبحاث تظهر باستمرار وجود علاقة بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

الالتهاب

الالتهاب هو استجابة طبيعية لجسمك للتعامل مع الإصابات أو البكتيريا أو الأمراض، فهو الطريقة التي يحفز بها جسمك عملية الشفاء، سواءً لالتواء الكاحل، أو جرح ورقي "الناتج عن الورق أو النقود الجديدة"، أو نزلة برد عادية.

لكن في بعض الأحيان، لا يختفي الالتهاب فجأة، بل يستمر ويسبب ضغطًا على الجسم، يعد الالتهاب المزمن عاملًا شائعًا في العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض اللثة وأمراض القلب.

إلا أن "أمراض الفم والقلب يمكن أن ترتبط بالالتهاب المزمن، وهو ما يثير القلق في العلاقة بينهما.

بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات التي يصاب فيها الفم بعدوى أو نزيف مرتبط بإجراءات طب الأسنان، قد تنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم إلى صمامات القلب أو غيرها من هياكل القلب، مسببة التهاب الشغاف

يعد الأشخاص الذين لديهم صمامات قلب اصطناعية أكثر عرضة لهذا، ولذلك ينصح بتناول المضادات الحيوية الوقائية قبل إجراء أي علاج للأسنان.

العوامل الصحية ذات الصلة

التداخل بين أمراض اللثة وأمراض القلب قد يعزى أيضًا إلى عادات نمط الحياة غير المثالية التي تغذي كلتا الحالتين، وتشمل القائمة ما يلي:

الطعام غير الصحي، إن ملء طبقك بأطعمة غنية بالسكر والدهون قد يلحق الضرر بلثتك وقلبك مع مرور الوقت، من ناحية أخرى، فإن اتباع خيارات غذائية أكثر يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

التدخين

المواد الكيميائية السامة الموجودة في السجائر تلحق الضرر بجميع أجزاء الجسم تقريبًا، بما في ذلك القلب والفم، وتشير الأبحاث إلى أن التدخين عامل خطر رئيسي لأمراض القلب وأمراض اللثة.

يمكنك أيضًا اتخاذ خطوات للحد من أمراض اللثة وأمراض القلب من خلال:

الإقلاع عن التدخين

تناول المزيد من الفواكه والخضروات وتقليل الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

الحفاظ على وزن صحي.

