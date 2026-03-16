للرجال فقط.. علامات مقلقة بعد العلاقة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

كتب : آلاء نبيل أحمد

07:00 م 16/03/2026

صحة الرجل

قد تظهر لدى بعض الرجال علامات معينة بعد الانتهاء من العلاقة الحميمية، يمكن أن تشير إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، يجهلها الكثيرون.

وفيما يلي، نستعرض أبرز هذه العلامات، كما ورد في موقعي Mayo Clinic وMen's Health:

1- ألم في القضيب أو الخصيتين:

الشعور بألم حاد أو مستمر في القضيب أو الخصيتين بعد العلاقة الحميمية، قد يكون ناتجًا عن إصابة طفيفة، أو التهاب البربخ، أو التواء الخصية (وهي حالة طبية طارئة)، أو قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسيًا.

2- إفرازات غير طبيعية من القضيب:

ظهور إفرازات ذات لون أو رائحة غير طبيعية من فتحة القضيب، غالبًا ما يشير إلى وجود عدوى بكتيرية أو فيروسية، أو أحد الأمراض المنقولة جنسيًا مثل السيلان أو الكلاميديا.

3- ألم أثناء التبول أو القذف:

الإحساس بألم أو حرقة عند التبول أو أثناء القذف بعد العلاقة، قد يدل على الإصابة بالتهاب البروستاتا، أو التهاب الإحليل، أو بعض الأمراض المنقولة جنسيًا.

4- تورم أو احمرار في المنطقة التناسلية:

ظهور تورم أو احمرار في القضيب أو الخصيتين أو المنطقة المحيطة بهما بعد العلاقة، غالبًا ما يكون نتيجة لالتهاب، أو عدوى، أو إصابة.

