اللب السوري أو بذور عباد الشمس، واحدًا من أكثر أنواع المكسرات شهرة، لما بتمتع به من طعم مميز وفوائد صحية متعددة، فهو مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية.

وفقًا لموقع carehospitals إليك فوائد اللب السوري:

يعزز صحة القلب

الفوائد الغذائية لبذور دوار الشمس، فهي تفيد القلب بفضل محتواها العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، تقلل هذه الدهون الصحية مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين E الموجود في بذور دوار الشمس كعامل مضاد للالتهابات، ما يحمي القلب من الإجهاد التأكسدي.

يدعم وظائف الدماغ:

يلعب فيتامين هـ الغني ببذور دوار الشمس دورًا أساسيًا في دعم صحة الدماغ، فهو يحمي خلايا الدماغ والخلايا العصبية من التلف التأكسدي، ويمنع التدهور المعرفي، ويحسن الذاكرة والتركيز، كما تحتوي بذور دوار الشمس على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا أساسيًا في نمو الدماغ ووظائفه.

يعزز صحة البشرة:

تنعكس فوائد بذور دوار الشمس على بشرتك أيضًا، فمحتوى فيتامين هـ الموجود فيها يعزز صحة البشرة من خلال تثبيط الجذور الحرة التي قد تسبب الشيخوخة المبكرة، كما يساعد على إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على نضارة البشرة وتماسكها، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور دوار الشمس على تقليل الالتهابات وحماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

يعزز صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي بذور دوار الشمس على كمية من الألياف الغذائية، مما يحسن الهضم وينشط حركة الأمعاء، كما يساعد محتواها من الألياف على الوقاية من الإمساك، ويساعد على نمو البكتيريا المعوية المفيدة، وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

تقوية العظام:

تحتوي بذور دوار الشمس على معادن أساسية لصحة العظام، مثل المغنيسيوم والكالسيوم والنحاس، تحسن هذه المعادن قوة العظام وكثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، كما تحتوي بذور دوار الشمس على فيتوستيرول، الذي يساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز صحة العظام.

يعزز جهاز المناعة:

بذور دوار الشمس غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة جهاز المناعة، يساعد فيتامين هـ والسيلينيوم الموجودان في بذور دوار الشمس على تقوية الاستجابة المناعية وحماية الجسم من العدوى، كما يلعب الزنك دورًا حيويًا في وظيفة المناعة.

ينظم مستويات السكر في الدم:

يساعد محتوى بذور دوار الشمس الغني بالألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تقليل امتصاص الجلوكوز، ويعد هذا مفيدًا لمرضى السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به، كما يؤدي محتوى المغنيسيوم في بذور دوار الشمس دورًا رئيسيًا في حساسية الأنسولين.

يوفر خصائص مضادة للسرطان:

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور دوار الشمس على تحييد الجذور الحرة والحماية من تلف الخلايا، مما يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كما تتميز الفيتوستيرولات الموجودة في بذور دوار الشمس بخصائص مضادة للسرطان، خاصة فيما يتعلق بسرطان الثدي والقولون.

اقرأ أيضا:

تسالي المسلسلات.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول اللب السوري- مفاجأة

ماذا يحدث للمعدة عند تناول اللب والفول السوداني المُملح يوميًا؟

هذا ما يحدث لجسمك ووزنك عند تناول اللب السوري.. لن تتوقع



