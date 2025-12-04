اضطرابات النوم تهدد مستقبل الشباب الصحي والعقلي

كشفت دراسة أجراها علماء من فلورنسا أن اضطراب أنماط النوم، وخصوصًا النوم أقل من سبع ساعات يوميًا، يرتبط بزيادة مستويات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الشباب، نقلا عن gazeta.press

ونُشرت النتائج في مجلة Nutrients، حيث شملت الدراسة 70 شخصًا بوزن طبيعي، تم تتبع أنماط نومهم لمدة أسبوع باستخدام أجهزة تتبع اللياقة البدنية. ورغم أن متوسط مدة النوم كان 7.4 ساعات يوميًا، لوحظ تذبذب كبير في مواعيد النوم، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يعانون من نوم غير منتظم لديهم نسب أعلى من دهون الجسم والكولسترول الكلي مقارنة بأصحاب النوم المنتظم.

كما شملت الدراسة مجموعة أخرى من الأشخاص الذين ينامون أقل من سبع ساعات يوميًا بشكل منتظم، حيث تبين أن لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى ومستويات مرتفعة من حمض الهوموسيستين، وهو مركب يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك تصلب الشرايين، واحتشاء عضلة القلب، والسكتات الدماغية، وتجلط الدم.

وأظهر التحليل أن قصر النوم واضطرابه ارتبط ظاهريًا بانخفاض الكولسترول وفقدان الوزن، إلا أن هذه العلاقة تراجعت بعد تعديل البيانات وفق العمر والجنس والنشاط البدني والتدخين والسعرات الحرارية. كما لاحظ الباحثون أن النظام الغذائي العام لم يختلف كثيرًا بين المجموعات، رغم أن المشاركين الذين يعانون من نقص النوم كانوا يميلون لاستهلاك كميات أكبر من البروتين الحيواني والصوديوم.

وأكد الباحثون أن الدراسة ترصد ترابطًا فقط ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما لا يمكن استبعاد تأثير التغيرات الأيضية على النوم نفسه. ومع ذلك، تشدد النتائج على أهمية الحصول على نوم كافٍ ومنتظم كعامل قابل للتعديل للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حتى لدى الشباب الأصحاء.



أقرأ أيضًا:

زفاف رونالدو وجورجينا.. أبرز المعلومات عن الموعد والمكان



"اساتذة في قلب الطرابيزة".. هل أحد هذه الأبراج في حياتك؟



7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر



احذر.. 5 علامات لسرطان القولون لا تتجاهلها



مشروب يقضي على الشعور بالنعاس أثناء النهار- تناوله