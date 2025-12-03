في ظل الاهتمام المتزايد بمكافحة الشيخوخة والحفاظ على بشرة صحية وشابة، قدمت أخصائية التجميل الروسية ناتاليا نيكولايفنا مجموعة من النصائح الذهبية التي تساعد على حماية البشرة من علامات التقدم في العمر والحفاظ على إشراقتها الطبيعية، بحسب ما ذكره موقع "فيستي".

سر نضارة البشرة

وقالت الخبيرة إن الحفاظ على البكتيريا الطبيعية للبشرة يعد أحد أهم العوامل للحفاظ على النضارة وإبطاء الشيخوخة، مضيفة أن هذا الأمر يعزز شعورنا العام بالصحة الجيدة.

وأوضحت نيكولايفنا أن الجلد مغطى بطبقة رقيقة مائية-دهنية تحتوي على العرق وبقايا الخلايا الميتة ومركبات دهنية تنتج عن الغدد الزهمية، وهي البيئة المثالية للبكتيريا المفيدة.

واستكملت: "ولكن استخدام الصابون وبعض المنتجات القاسية قد يدمر هذه الطبقة، ما يؤدي إلى جفاف الجلد وظهور التجاعيد المبكرة".

روتين حماية البشرة

وأشارت الخبيرة إلى أن الحفاظ على هذه الطبقة الواقية يتطلب استخدام منظفات وجه ذات مستوى حموضة متوازن "pH"، وتطبيق كريمات تحمي البشرة من العوامل الخارجية مثل البرد، الهواء، والشمس، إضافة إلى كريمات الترطيب التي تساعد على إصلاح الجلد وترميمه.