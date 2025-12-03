مع انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح الباردة، تتغير احتياجات البشرة بشكل كبير، وهو ما يفرض تعديل روتين العناية اليومي.

وفقا لموقع "mirror"، كشفت جيمي نيكول، خبيرة العناية بالبشرة التي يتابعها أكثر من 600 ألف شخص على منصة "تيك توك"، عن أبرز الطرق للحفاظ على صحة البشرة وجمالها خلال فصل الشتاء.

روتين العناية حسب نوع البشرة

وفي مقطع فيديو نشرته، أوضحت جيمي كيف يؤثر الطقس البارد على صحة الجلد، مؤكدة أن الاستعداد لهذا التغير يعد مفتاح الحفاظ على نضارة البشرة.

وقالت: "يمكن أن يتغير نوع بشرتك مع تغير الطقس. في الصيف، تكون بشرتي طبيعية، لكن مع قدوم الشتاء تصبح جافة جدا".

ونصحت بتعديل روتين العناية بما يتناسب مع التغيرات الموسمية لتجنب الجفاف أو التحسس.

كما حذرت من خطأ شائع، وهو الإفراط في استخدام المرطبات الثقيلة لمجرد جفاف الجلد، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انسداد المسام.

وأوصت باستخدام المنتجات الأخف، مثل الأمصال التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، المعروف بقدرته على الاحتفاظ بالماء وترطيب البشرة بفعالية دون التسبب في انسداد المسام.

طرق طبيعية لترطيب البشرة

أما للحصول على بشرة أكثر إشراقا، فقد نصحت جيمي باستخدام مستحضرات التفتيح ومكونات الفيتامينات، مع تجربة أقنعة طبيعية مثل قناع الكركم لتوحيد لون البشرة.

كما شددت على أهمية شرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل، مؤكدة أن الشتاء يتطلب جهدا إضافيا مقارنة بالصيف.

وأشارت الخبيرة إلى العلاجات المنزلية التي يمكن تحضيرها بسهولة، مثل جل بذور الكتان أو قناع الشوفان مع العسل، للاستمتاع بوقتك في المنزل مع تعزيز صحة البشرة وترطيبها بشكل طبيعي.