قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس، إن الوفود المشاركة في جنيف تبادلنا اليوم أفكارا مبتكرة وإيجابية خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وأكد البوسعيدي في منشور على إكس"، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توقفوا مؤقتا وسيعودون للتفاوض لاحقا اليوم، معربا عن أمله في إحراز مزيد من التقدم.

وقال التلفزيون الإيراني إنه سيتم استئناف المباحثات النووية غير المباشرة في جنيف مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس بعد استراحة.

ولم يتضح بعد سبب الاستراحة

ويشار إلى أن الجانبين يجريان مباحثات غير مباشرة منذ ساعات في جنيف بوساطة عمانية.