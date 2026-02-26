مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - (أ ش أ)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية أمام قبة الصخرة، تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، والتي تهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وكجزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، وخاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.

ويتعرض المواطنون في القدس المحتلة بشكل متكرر لمضايقات خلال الاقتحامات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على المصلين وفرض قيود على الوصول إلى المسجد.