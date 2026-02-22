الأفضل.. محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي مع ليفربول

بينها ليفربول ضد نوتنجهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من رقم تاريخي مع الريدز، خلال مباراة نوتنجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام فورست، في الرابعة عصر اليوم الأحد، على ملعب "سيتي جراوند"، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، يفصل محمد صلاح تمريرة حاسمة واحدة فقط، ليصبح أفضل صانع أهداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي، متفوقا على أسطورة الريدز السابقة ستيفن جيرارد.

وكان محمد صلاح تساوى مع جيرارد، بـ92 تمريرة حاسمة، في مباراة ليفربول السابقة ضد سندرلاند، وفي حالة صناعته لهدف في مباراة اليوم، سيأتي في المركز السابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، متساويا مع ديفيد سيلفا.

