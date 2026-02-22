إعلان

سفينة حربية أسترالية تعبر مضيق تايوان تحت أنظار البحرية الصينية

كتب : مصراوي

08:46 ص 22/02/2026

قوات بحرية صينية

وكالات

قال مصدر حكومي، اليوم الأحد، إن سفينة حربية أسترالية أبحرت عبر مضيق تايوان، في أحدث عبور لهذا الممر المائي الحساس من قبل حليف للولايات المتحدة، والذي قالت وسائل الإعلام الصينية المدعومة من الدولة، إنه خضع للمراقبة والرصد من قبل الجيش الصيني.

وتعتبر بكين، التي تطالب بالسيادة على تايوان، المضيق الضيق ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة مياها إقليمية صينية، وردت في بعض الأحيان بقوة على مرور أساطيل أجنبية من خلاله.

وقال المصدر، إن الفرقاطة توومبا، وهي من طراز أنزاك تابعة للبحرية الملكية الأسترالية، أجرت عبورا روتينيا عبر مضيق تايوان يومي الجمعة والسبت في إطار انتشار إقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف المصدر: "كانت جميع التفاعلات مع السفن والطائرات الأجنبية آمنة ومهنية".

ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة عن مصدر عسكري صيني لم تسمه قوله: "إن جيش التحرير الشعبي الصيني نفذ عمليات تتبع ومراقبة وإنذار شاملة طوال عملية المرور".

وتعبر سفن حربية أمريكية المضيق كل بضعة أشهر، مما يثير غضب بكين، كما أن بعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا وكندا، يقومون أيضا بعبور المضيق من حين لآخر.

وعززت الصين وجودها العسكري حول تايوان وأجرت أحدث مناوراتها الحربية حول الجزيرة في أواخر ديسمبر.

وترفض حكومة تايوان مطالبات بكين بالسيادة، قائلة: "إن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مصيره"، وفقا للغد.

البحرية الصينية مشيق تايوان سفينية حربية أسترالية سفينة حربية أسترالية

