

وكالات

أعلنت القيادة المشتركة للقطب الشمالي في الدنمارك، أنها أجلت أحد أفراد طاقم غواصة أمريكية كان بحاجة إلى علاج طبي عاجل من مياه جرينلاند، على بعد 7 أميال بحرية من نوك عاصمة الجزيرة.

قالت القيادة المشتركة لمنطقة القطب الشمالي في بيان، إنه تم تسليم فرد الطاقم إلى السلطات الصحية في جرينلاند ونقل إلى مستشفى في نوك.

وأضافت أن الإجلاء تم باستخدام مروحية سيهوك التابعة للدفاع الدنماركي.

وتعليقا على الحادث، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من خلال العمل مع حاكم لويزيانا الرائع، جيف لاندري، وهو مبعوثه الخاص إلى جرينلاند، سنرسل قارب مستشفى رائعا إلى جرينلاند لرعاية العديد من الأشخاص المرضى، ولا يتم الاعتناء بهم هناك إنه في الطريق".

كان ترامب أعاد طرح فكرة ضم غرينلاند للولايات المتحدة بسبب موقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي ومواردها الطبيعية.

وبرر ترامب ذلك بمنع "نفوذ روسيا والصين"، مشددا على أن ضم جرينلاند سيحدث بالطريقة السهلة أو الصعبة، بينما ترفض الدنمارك وجرينلاند بشدة وتؤكد أنها ليست للبيع، وفقا لروسيا اليوم.