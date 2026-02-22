قصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة



وكالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي الذي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتواصلت الغارات منذ فجر اليوم الأحد على المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وفي ظل الوضع الإنساني الصعب، حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر الفلسطينية النازحة التي تعيش في مخيمات مكتظة داخل قطاع غزة ما زالت تواجه مخاطر مرتفعة لاندلاع الحرائق، إلى جانب تهديدات صحية متفاقمة، مع استمرار الحاجة إلى حلول سكنية أكثر أمانا وملاءمة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن العديد من الأسر تضطر إلى الطهي والنوم وتخزين ممتلكاتها داخل مساحات ضيقة تستخدم فيها النيران المكشوفة، مشيرا إلى تسجيل ما لا يقل عن 12 حادث حريق داخل الملاجئ منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف المكتب، أنه خلال 10 أيام فقط من شهر فبراير الحالي، تمكن العاملون في المجال الإنساني من توفير مأوى لـ85 أسرة في كل من دير البلح وخان يونس، بعدما تضررت ملاجئهم جراء حريق اندلع في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن آلاف العائلات لا تزال تقيم في خيام مهترئة أو في العراء، في ظل غياب حلول إيوائية حقيقية، وعدم السماح بإدخال البيوت المتنقلة المنصوص عليها ضمن التفاهمات الإنسانية.

وأشار الشوا إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر فعليا على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، معتبرا أن توسيع نطاق ما يسمى بالخط الأصفر أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للسكان، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية من القطاع.

ويُستخدم مصطلح الخط الأصفر للإشارة إلى مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو تُصنف كمناطق عازلة قرب الحدود، إذ يُقيَّد وصول السكان إليها؛ مما يقلص المساحة المتاحة للأنشطة السكنية والزراعية، وفقا للغد.