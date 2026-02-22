باكستان: نفذنا غارات عبر الحدود في أفغانستان



وكالات

قالت باكستان، اليوم الأحد، إنها نفذت غارات عبر الحدود على أهداف لمسلحين داخل أفغانستان.

وتتهم باكستان المسلحين، الذين قالت إنهم يعملون من الأراضي الأفغانية، بالمسؤولية عن سلسلة من التفجيرات الانتحارية الأخيرة بما في ذلك هجمات خلال شهر رمضان.

وتشكل هذه الغارات تصعيدا حادا في التوتر بين باكستان وأفغانستان التي تحكمها حركة طالبان، بعد أيام من إطلاق كابول سراح 3 جنود باكستانيين.

وفي بيان نُشر في وقت مبكر اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الباكستانية، إنها تمتلك أدلة قاطعة على أن الهجمات نفذت من قبل الخوارج، وهو المصطلح الذي تطلقه على حركة طالبان الباكستانية، بناءً على تعليمات من قيادتها ومنسقيها في أفغانستان.

وقالت الوزارة، إن باكستان نفذت عمليات استهداف انتقائية بناء على معلومات مخابراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية تابعة لطالبان الباكستانية وكذلك تنظيم داعش في خراسان على امتداد الحدود مع أفغانستان.

ولم يتسن لرويترز على الفور التواصل مع سلطات طالبان الأفغانية للتعليق.

ونفت كابول مرارا السماح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان، وفقا للغد.