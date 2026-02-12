ما فائدة ضم الحضانة للتعليم الإلزامي؟.. خبير تعليمي يوضح

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن مدّ التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة الحضانة يمثل خطوة مهمة تدعم تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحقق العديد من الفوائد التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال.

وأوضح "شوقي" أن التطورات المتسارعة في الحياة الحديثة، إلى جانب الثورة الرقمية وانتشار الهواتف الذكية، أسهمت في تسريع النمو الذهني للأطفال وتنمية قدراتهم العقلية، وهو ما يتطلب وجود إطار تربوي منظم يوجّه هذه القدرات بصورة إيجابية منذ سن مبكرة.

وأضاف أن إدخال مرحلة الحضانة ضمن التعليم الإلزامي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال، بعدما كانت هذه المرحلة تقتصر في كثير من الأحيان على فئات معينة أو أنماط محددة من المدارس، مؤكدًا أن القرار سيُلزم جميع المدارس بتوفير أماكن ومعلمات ومعلمين مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة العمرية.

وأشار الخبير التربوي إلى أن الالتحاق المبكر بالمدرسة يسهم في تجنب الهدر في قدرات الطفل النفسية والذهنية حال تأخر التحاقه بالتعليم حتى سن السادسة، كما يوفر بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الأمهات العاملات خلال فترات العمل.

وأكد شوقي أن بدء التعليم في سن مبكرة يساعد على تهيئة الأطفال للحياة المدرسية، ويدعم انفصالهم التدريجي عن الوالدين بصورة صحية، فضلًا عن تنمية مهاراتهم الاجتماعية مثل تكوين الصداقات والعمل الجماعي، وإكسابهم قيم الانضباط والاستقلالية والاعتماد على النفس.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تتيح استثارة القدرات العقلية للأطفال وتنشيطها قبل دخول الصف الأول الابتدائي، إلى جانب سرعة اكتشاف الأطفال المتميزين عقليًا وتحصيليًا وتنمية قدراتهم مبكرًا، وكذلك الاكتشاف المبكر للحالات التي تعاني من مشكلات سلوكية أو نفسية والتدخل العلاجي قبل تفاقمها.

يذكر أن، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن عن إجراء تعديل تشريعي مرتقب بقانون التعليم، يستهدف مد سنوات التعليم الإلزامي، بحيث يتم إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، اعتبارا من عام 2028 أو 2029.

وقال عبداللطيف، سيتم دراسة زيادة سنوات الدراسة من 12 عاما إلى 13 عاما، من خلال جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميا، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلا من 6 سنوات حاليا.

