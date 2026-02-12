إعلان

الفنان ياسر جلال يقدم أول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ

كتب : عمرو صالح

04:24 م 12/02/2026

الفنان ياسر جلال

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة أول اقتراح برغبة من النائب ياسر جلال.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح من الجهات المعنية لتنظيم ومنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، مع تحديد الضوابط المسموح بها وفقًا لما يقره القانون.

وتناقش أيضا اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بشأن ضبط الأداء المهني لبعض الممارسات الصحفية والإعلامية.

وتناقش أيضا اللجنة في اجتماعها الثاني في اليوم ذاته، مناقشة اقتراح برغبة من النائب أحمد سيد عبد اللطيف بشأن زيادة عدد الغرف السياحية لدعم نمو قطاع السياحة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

أخبار مصر
