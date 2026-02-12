إعلان

رئيسة البرلمان الألماني تزور مناطق سيطرة جيش الاحتلال في غزة

كتب : مصراوي

04:38 م 12/02/2026 تعديل في 04:52 م

رئيسة البرلمان الألماني بوندستاج

قامت رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج" بزيارة قطاع غزة، اليوم الخميس، لتكون بذلك أول سياسية ألمانية تفعل ذلك منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، التي شنتها حماس على إسرائيل.

وزارت يوليا كلوكنر، جزءا من قطاع غزة لا يزال تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد شهور من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

ولم يسمح للصحفيين المرافقين لكلوكنر في رحلتها التي استغرقت ثلاثة أيام إلى إسرائيل، بدخول القطاع.

ورحبت كلوكنر بقرار إسرائيل التصريح لها بزيارة غزة، ودعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى "الاستمرار في مسيرة الانفتاح".

إلا أنها حذرت مما يسمى بالخط الأصفر، الذي تراجعت خلفه القوات الإسرائيلية داخل غزة بموجب خطة السلام، حيث قالت إنه لا يمكن أن يتحول إلى حدود جديدة أو إلى "حاجز دائم".

وتم إنشاء هذا الخط في أكتوبر الماضي، بموجب وقف إطلاق النار مع عناصر حركة حماس الفلسطينية وهو محدد بكتل خرسانية صفراء. ولا يتم السماح للسكان الفلسطينيين بالعبور بدون تصريح، بينما صدرت تعليمات للقوات الإسرائيلية بعدم عبور الخط.

ووقعت عدة حوادث مميتة على الخط منذ أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد عدة أشخاص.

بوندستاج غزة البرلمان الألماني جيش الاحتلال

