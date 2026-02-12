إعلان

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

04:47 م 12/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق القليوبية (1)
  • عرض 3 صورة
    حادث تصادم على الطريق الإقليمي بنطاق القليوبية (2)

أُصيب 9 أشخاص في حادث تصادم وقع على الطريق الإقليمي في اتجاه محافظة الشرقية، وتحديدًا عند المنطقة الاستثمارية بنطاق محافظة القليوبية، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، دون تسجيل أي حالات وفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف فرع القليوبية بعدد من سيارات الإسعاف للتعامل مع المصابين.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنها لاستكمال العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعمل على رفع آثار التصادم لإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

