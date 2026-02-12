أعلنت مؤسسة ماستر كارد، بصفتها راعي لبطولة دوري أبطال أوروبا لسنوات متتالية، التعاون مع البنك الأهلي المصري، في لحظة تاريخية يبرزها وجود كأس دوري أبطال أوروبا المميز في مصر - مما يوفر لمشجعي كرة القدم المصريين فرصة لا تقدر بثمن لمشاهدة واحد من أكثر الرموز الرياضية شهرة في العالم عن قرب.

ويؤكد هذا الحدث، وفق بيان البنك اليوم، على القيمة الحصرية لبطاقة ماستر كارد UEFA Champions League، التي يصدرها البنك الأهلي المصري، حيث تجمع البطاقة بين شغف مشاهدة كرة القدم العالمية وتيسير المدفوعات الرقمية اليومية للعملاء.

وقد تم إطلاق بطاقة الائتمان التي تحمل العلامة التجارية المشتركة لدوري أبطال أوروبا ومؤسسة ماستركارد في عام 2024، وهي البطاقة الأولى من نوعها في مصر المتاحة للشباب اعتبارًا من سن 18 عامًا، مما يعزز التزام ماستركارد بإشباع شغف الأفراد وتزويدهم بتجارب لا تُنسى، حيث يتمتع حاملو البطاقات بخصومات حصرية وجوائز غير محدودة مع منحهم الفرصة لتجربة فريدة تتضمن أجواء تشجيع استثنائية تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية.

وتشمل هذه المزايا إتاحة الفرصة لاثنين فائزين، يرافق كل منهما ضيف واحد، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بودابست، بالإضافة إلى اختيار خمسة فائزين، يرافق كل منهم ضيف، لحضور مباريات الدوري، إلى جانب مجموعة كبيرة من الجوائز الحصرية الأخرى المتاحة طوال فترة الحملة.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن البنك الأهلي يسعى لخلق تجارب مصرفية تتخطى مجرد تقديم عروض مالية تقليدية، حيث يتيح التعاون بين البنك الأهلي وماستركارد استفادة العملاء من لحظات مميزة، مما يعمل على تحويل الإنفاق اليومي إلى تجارب ثمينة ومفيدة باعتبارها أول بطاقة ائتمان تحمل العلامة التجارية المشتركة لدوري أبطال أوروبا في مصر.

وقال محمد عاصم، المدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان لدى مؤسسة ماستركارد إن التعاون مع البنك الأهلي المصري، يمكنهم من تقديم تجارب تتجاوز نطاق المدفوعات اليومية؛ مما يوفر راحة أكبر وتجربة مشاهدة ممتعة لدوري كرة القدم الأكثر عراقة في العالم لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد.

لأكثر من 30 عامًا، كانت ماستركارد تفخر بدعم بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من خلال خلق لحظات لا تُنسي وتجارب حصرية للمشجعين وحاملي البطاقات في جميع أنحاء العالم.

باعتبارها المرحلة النهائية لأندية كرة القدم الأوروبية، تجسد البطولة التميز والشغف – وهي القيم التي قامت ماستركارد بإحيائها في مصر وخارجها، من خلال المبادرات المستندة على الإبداع والتعاون المثمر والمجد الثقافي.