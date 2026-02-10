إعلان

قرار جديد بشأن محاكمة 56 متهمًا بـ "خلية الهيكل الإداري"

كتب : محمود الشوربجي

07:33 م 10/02/2026 تعديل في 07:33 م

أرشيفية

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 56 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع، لجلسة 23 مايو للشهود.

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعًا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وجدي عبد المنعم خلية الهيكل الإداري جماعة إرهابية

