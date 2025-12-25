أفاد باحثون دوليون عن تغيّرات كبيرة في بكتيريا الأمعاء لدى المرضى عند بداية الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، ما يفتح آفاقًا جديدة للتشخيص المبكر وتطوير علاجات مبتكرة، نقلا عن ميديكال إكسبريس.

وقاد فريق من جامعة برمنغهام دراسة غير مسبوقة جمعت بيانات الميكروبيوم الأولية من عدة دراسات، وشملت أكثر من 1700 طفل وبالغ من 11 دولة، تم تشخيصهم حديثًا وقبل البدء بأي علاج.

وأظهرت النتائج أن مرضى كرون والتهاب القولون التقرحي أكثر أنواع التهاب الأمعاء شيوعًا يفقدون البكتيريا اللاهوائية المفيدة المسؤولة عن هضم الكربوهيدرات المعقدة، بينما تتزايد لديهم البكتيريا المقاومة للأكسجين، والتي عادةً ما تنتقل من الفم إلى الأمعاء.

وقال الدكتور بيتر ريمر، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمعدّ الرئيسي المشارك في الدراسة:

"النتائج تمنحنا فهمًا دقيقًا لما يحدث في الأمعاء عند بداية المرض، وتشير إلى أن تغير مستويات الأكسجين وهجرة البكتيريا الفموية قد تكون عوامل رئيسية في الالتهاب، ما يمهد الطريق لتشخيص مبكر وعلاجات جديدة."

أهم النتائج:

انخفاض البكتيريا المضادة للالتهابات لدى المرضى.

زيادة البكتيريا التي تنمو في بيئة غنية بالأكسجين، بما في ذلك أنواع موجودة عادة في الفم.

اختلافات بين عينات البراز والخزعات، وكذلك بين الأطفال والبالغين.

تنوع أنماط الميكروبيوم وفقًا للمناطق الجغرافية، ما يبرز أهمية البيانات العالمية لدعم الدراسات المستقبلية.

اختلاف طرق التحليل المستخدمة لدراسة الميكروبيوم، مما يشير إلى الحاجة لتوحيد المعايير البحثية.

وتعطي هذه النتائج مؤشرات واعدة لتطوير أدوات تشخيصية للكشف المبكر عن التهاب الأمعاء، بالإضافة إلى استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف الميكروبيوم أو تعدّل مستويات الأكسجين في الأمعاء، خصوصًا للمرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا.

التأثيرات على التشخيص والعلاج:

تدعم الدراسة ما يُعرف بـ"فرضية الأكسجين"، التي تفيد بأن زيادة الأكسجين في بطانة الأمعاء تخل بتوازن الميكروبيوم وتسهّل حدوث الالتهاب. كما أبرزت الدراسة وجود بكتيريا فموية مثل غرانوليكاتيلا وهيمافيلوس في الأمعاء، ما يوفر أهدافًا محتملة جديدة للوقاية والعلاج، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة أمراض الجهاز الهضمي.

