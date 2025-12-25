إطلاق نار وغطاء من الطائرات.. دبابات إسرائيلية تتوغل جنوب خان يونس



وكالات

توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تجاه قرية قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما تزامن توغل الدبابات مع إطلاق نار كثيف وعنيف بغطاء من الطائرات المسيّرة، إذ أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف واسعة شرق خان يونس.

كما تم قصف مدفعي وإطلاق نار جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع غارات على مناطق شرقي دير البلح.

أما على الصعيد السياسي، وحول مشاورات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل لا تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة خالية من حماس والسلطة الفلسطينية.

وجاء الرد الإسرائيلي بعد أن سلم الوسطاء إسرائيل تشكيل هيئة التكنوقراط المكلفة بإدارة قطاع غزة.

أفادت المصادر، أن هناك اتصالات مكثفة بين أمريكا والوسطاء للإعلان عن تشكيل القوة الدولية، لافتة إلى أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا سيحسم خطوات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وفقا للعربية.