اليوم أولى جلسات محاكمة ربة منزل دهست طالبة أمام مدرسة بالشروق

تنظر محكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، جلسة محاكمة ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، قرر تجديد حبس سيدة متهمة بالتسبب في وفاة الطالبة جنى بعد خروجها من مدرسة بمنطقة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الشروق إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول طالبة مصابة بإصابات بالغة نتيجة حادث دهس، إلا أنها فارقت الحياة خلال محاولات إسعافها.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص أن الطالبة كانت في طريق عودتها إلى المنزل بعد خروجها من المدرسة، عندما صدمتها سيارة مسرعة تقودها إحدى أولياء الأمور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

