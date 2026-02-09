إعلان

الشرقية تفتح أبواب 16 مصنعًا لتوظيف الشباب وتوفير فرص ذوي الهمم

كتب : ياسمين عزت

04:13 م 09/02/2026

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة في توفير 1610 فرص عمل للشباب داخل 16 مصنعًا وشركة بالقطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية تحقق حياة كريمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن مديرية العمل تبذل جهودًا مستمرة للتواصل مع أصحاب المصانع وأرباب الأعمال لإتاحة فرص عمل مناسبة للشباب الجاد، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على الحرص على توفير فرص عمل لذوي الهمم بما يتناسب مع قدراتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

من جانبه، أوضح خالد الشيخ، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية قامت بالتنسيق مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الشباب وقدراتهم، لافتًا إلى أن الوظائف متاحة بمركز فاقوس ومدينتي العاشر من رمضان وبلبيس.

وأضاف "الشيخ" أن الراغبين في التقدم للوظائف يمكنهم التوجه إلى مقر مديرية القوى العاملة بالإدارة العامة لبحوث العمالة بالدور الرابع العلوي ببرج البريد، بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق، للاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة.

