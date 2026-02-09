قبل استخدامه.. تعرف على مزايا وعيوب ملمع طلاء السيارات

برلين - (د ب أ):

يعتبر الطلاء أول ما يجذب الأنظار للسيارة ويعبر عن مدى الاعتناء بها؛ فالاتساخات والأكسدة وبقايا مواد العناية القديمة تجعل طلاء السيارة يبدو باهتا حتى بعد الغسيل.

وهنا يأتي دور منظف طلاء السيارات؛ إذ يعمل على إزالة الترسبات العالقة وتجهيزه بشكل مثالي لتطبيق الشمع أو مواد الحماية أو التلميع.

وأوردت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن فئة منظفات الطلاء تضم منتجات متعددة بخصائص مختلفة؛ فبحسب المنتج قد يكون منظف الطلاء خاليا تماما من المواد الكاشطة ويعتمد فقط على التنظيف الكيميائي أو السطحي أو قد يحتوي على مواد كاشطة خفيفة إلى متوسطة توفر تأثيرا شبيها بالتلميع الخفيف من دون تحقيق تحسن ملحوظ في الخدوش.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه على الرغم من أن منظف الطلاء يؤدي جزئيا مهام مشابهة للتلميع أو لعجينة التنظيف، إلا أن استخدامه يختلف من حيث الهدف ودرجة التأثير؛ فالغرض الأساسي من منظف الطلاء هو تنظيف السطح وإزالة الدهون وإنعاش اللمعان، وبالتالي فهو مناسب بشكل خاص للسيارات المعتنى بها جيدا، وكذلك لتحضير الطلاء قبل تطبيق الشمع أو مواد الحماية أو التلميع.

ويمكن لمنظف الطلاء إزالة الطبقات السطحية وبقايا المواد القديمة وآثار الأكسدة الخفيفة، لكنه لا يستطيع إزالة الخدوش العميقة أو إخفاءها بصريا.

الملمع

أما الملمع فيهدف إلى تنظيف الطلاء مع تصحيح الخدوش السطحية البسيطة، ويستخدم عادة مع الطلاءات الباهتة أو المؤكسدة، وكذلك مع آثار الغسيل الدقيقة والخدوش الخفيفة.

ويمكن للملمع أن يقلل مظهر الخدوش وآثار الغسيل ويجعل السطح أكثر نعومة ويعزز عمق اللون، كما يهيئ الطلاء لتطبيق الشمع أو الحماية، لكنه لا يستطيع إزالة الخدوش العميقة أو آثار الحصى، ولا يعمل من دون إزالة جزء من طبقة الطلاء، كما لا يُنصح باستخدامه على الطلاء المطفأ أو الأفلام الواقية.

كما يجب الحذر من الاستخدام المتكرر؛ لأن مواد التلميع كاشطة وتؤدي إلى تآكل الطلاء مع الوقت.

عجينة التنظيف

وتختلف عجينة التنظيف عن المنظف والملمع؛ إذ تهدف إلى إزالة الجزيئات العالقة ميكانيكيا، وتُستخدم لإزالة الصدأ الطائر والقطران والغبار الصناعي وبقايا راتنج الأشجار.

وتتميز عجينة التنظيف بقدرتها على إزالة الاتساخات، التي لا يزيلها الغسيل العادي، وجعل سطح الطلاء أكثر نعومة عند اللمس وتحضيره بشكل مثالي للتلميع ومواد الحماية، لكنها لا تزيل الخدوش ولا تعالج العيوب، ولا تزيل الأكسدة كما يفعل التلميع ولا تعزز اللمعان بشكل دائم.

كما أن الاستخدام الخاطئ، خاصة من دون مادة انزلاق مناسبة، قد يؤدي إلى خدوش دقيقة في الطلاء.

حماية الطلاء

وبخصوص حماية الطلاء بعد استخدام منظف الطلاء، فهي ليست إلزامية، لكنها تظل خطوة موصى بها؛ فمعظم منظفات الطلاء، حتى تلك الخالية من المواد الكاشطة، تزيل في العادة أي طبقة حماية موجودة مسبقا.

ومن دون حماية جديدة يصبح الطلاء أكثر عُرضة لالتصاق الاتساخات وأقل مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، كما يفقد لمعانه بشكل أسرع. وتشمل خيارات الحماية الشائعة شمع السيارات ومواد الحماية السيراميكية والحمايات النانوية.

ومن الفوائد الإضافية لتطبيق طبقة حماية أن الاتساخات تصبح أسهل في الإزالة، ما يجعل عملية غسل السيارة أبسط وأسرع.