تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن سرعة الرياح تراوحت ما بين 20 و25 عقدة بحرية، واتجاهها جنوبي، فيما بلغ ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر.

وعلى إثر ذلك، أوقفت إدارة الميناء حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة لمديري الموانئ باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمراجعة الخرائط المناخية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ على مدار الساعة، استعدادًا لمواجهة أي مخاطر محتملة، مع منع الأنشطة البحرية لحين تحسن الأحوال الجوية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.