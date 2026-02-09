إعلان

تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

كتب : حسام الدين أحمد

04:12 م 09/02/2026

إغلاق ميناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن سرعة الرياح تراوحت ما بين 20 و25 عقدة بحرية، واتجاهها جنوبي، فيما بلغ ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر.

وعلى إثر ذلك، أوقفت إدارة الميناء حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات مشددة لمديري الموانئ باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمراجعة الخرائط المناخية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ على مدار الساعة، استعدادًا لمواجهة أي مخاطر محتملة، مع منع الأنشطة البحرية لحين تحسن الأحوال الجوية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء نويبع سوء الأحوال الجوية الرياح هيئة موانئ البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير التعليم: منصات التواصل أزمة حقيقية دون ضوابط.. وحماية الأطفال أولوية
أخبار مصر

وزير التعليم: منصات التواصل أزمة حقيقية دون ضوابط.. وحماية الأطفال أولوية

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحليب يوميا؟
تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
أخبار المحافظات

تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
قبل استخدامه.. تعرف على مزايا وعيوب ملمع طلاء السيارات
نصائح

قبل استخدامه.. تعرف على مزايا وعيوب ملمع طلاء السيارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة