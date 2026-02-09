اتصالات النواب: الشركة المتحدة أهدتنا محتوى مرئي بمخاطر الإنترنت

عرضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، محتوى مرئي أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول مخاطر لعبة الروبلوكس.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة البرلمانية، خلال الاجتماع البرلماني اليوم: إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أهدت اللجنة هذا المحتوى المرئي لتوضيح مخاطر لعبة الروبلوكس على أطفالنا في مصر.

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أحمد زاهر والذي شارك في الاجتماع البرلماني اليوم بعد دوره المهم في مسلسل لعبة وقلبت بجد والتي أوضحت مخاطر السوشيال ميديا على أطفالنا.

وتضمن المحتوي المرئي الذي أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إحصاءات ومعلومات توضيحية لمخاطر الروبلوكس على الأطفال.

كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عقدت أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن إعداد مشروع قانون لوضع ضوابط استخدام الاطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي بحضور وزراء الاتصالات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا غلى الأطفال.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يتوجه للإمارات لبحث تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الحرارة وشبورة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"