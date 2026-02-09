إعلان

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

03:47 م 09/02/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و8 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.86 جنيه للشراء، و46.96 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.83 جنيه للشراء، و46.93 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.93 جنيه للشراء، 47.03 جنيه للبيع.

