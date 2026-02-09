إعلان

مواجهات بين مؤيدين لفلسطين وشرطة سيدني خلال زيارة رئيس إسرائيل إلى أستراليا

كتب : مصراوي

04:15 م 09/02/2026

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ف ب

تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الاثنين، القضاء على معاداة السامية، في اليوم الأول من زيارته إلى أستراليا الذي شهد مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين احتجاجا على وجوده في سيدني.

مع توجيه دعوات للاحتجاج، نشرت السلطات تعزيزات أمنية مكثفة لمواكبة الزيارة التي تستمر أربعة أيام، وتهدف إلى تقديم التعازي بضحايا إطلاق النار الدامي على شاطئ بونداي ومواساة الجالية اليهودية.

وأفاد صحفي من وكالة فرانس برس، أن شرطة سيدني استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على الصحفيين، بمن فيهم مراسلو فرانس برس، عندما حاولت المسيرة الخروج عن المسار المحدد لها مسبقا.

وذكر مراسل فرانس برس، أنه شاهد ما لا يقل عن 15 متظاهرا جرى اعتقالهم خلال المواجهات بين المشاركين في المسيرة والشرطة.

وصرح المتحدث باسم حركة "بالستاين أكشن" جوش ليز على حسابه في إنستجرام بأن عناصر الشرطة “هاجموهم مرارا وهم على ظهور الخيل واستخدموا رذاذ الفلفل ضدهم".

وعندما تواصلت وكالة فرانس برس مع شرطة نيو ساوث ويلز، رفضت التعليق.

وصرح الرئيس الإسرائيلي بأن زيارته تهدف إلى "التعبير عن تضامنه وتقديم الدعم" للجالية اليهودية في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصا في 14 ديسمبر.

وأطلق ساجد أكرم وابنه نافيد النار على حشد كان يحتفل بعيد "حانوكا" على شاطئ بونداي الشهير في سيدني. وقُتل الأب برصاص الشرطة بينما اتُهم نافيد بالإرهاب والقتل.

وبحسب السلطات، فإن الهجوم كان مستوحى من أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّ منفّذَيه لم يتلقيا مساعدة خارجية ولم يكونا جزءا من منظمة إرهابية.

يُعد هجوم بونداي الأكثر دموية في أستراليا منذ ثلاثة عقود، وقد أثار جدلا واسعا في البلاد وخارجها.

ودعت مجموعة "بالستاين أكشن" إلى تظاهرة بعد ظهر الاثنين، أمام مبنى بلدية سيدني، ورفضت طلب الشرطة بنقل التجمع إلى حديقة قريبة.

كما شهدت مدينة ملبورن مظاهرة أخرى طالبت خصوصا بإنهاء "احتلال" الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتتهم المجموعة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وتدعو السلطات الأسترالية إلى التحقيق مع هرتسوج بتهمة ارتكاب جرائم حرب بموجب التزامات كانبيرا الدولية.

وخلصت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة عام 2025، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية في غزة منذ بداية الحرب على القطاع.

وبحسب اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، فإن هرتسوج وقادة إسرائيليين آخرين "حرضوا على الإبادة الجماعية" في القطاع الفلسطيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسحق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي معاداة السامية شرطة سيدني إسرائيل أستراليا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. وزير الأوقاف يتابع خطة العمل خلال رمضان
أخبار مصر

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. وزير الأوقاف يتابع خطة العمل خلال رمضان

بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة
أخبار مصر

بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة
قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير
نصائح طبية

قبل سنوات من الإصابة.. علامة تظهر في الأنف تدل على مرض خطير

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
حوادث وقضايا

الداخلية تعلن تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام
تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
أخبار المحافظات

تحذير بحري عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة