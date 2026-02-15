أول فرع لـ بنك عائم في إسطنبول على متن عبارة

وكالات

افتتح مصرف "إيش بنكاسي" أكبر بنك خاص بتركيا، في إسطنبول أول فرع عائم في البلاد على متن عبّارة.

وافتتح "إيش بنكاسي" İş Bankası، بنك العمل أكبر بنك خاص في تركيا، أول فرع مصرفي عائم في البلاد بمدينة إسطنبول، مطلا على مضيق البوسفور في حي "قاراقوي" المركزي.

يأتي هذا المشروع المبتكر على متن عبّارة يبلغ طولها 50 مترا، بُنيت عام 2025 في أحد أحواض بناء السفن المحلية، لتجسّد مزيجا فريدا من الخدمة المصرفية والتجربة السياحية.

وتتسع العبارة لفرع مصرفي متكامل يحتوي على جهازي صراف آلي، ومنطقة انتظار مريحة مزوّدة بالأرائك، إضافة إلى مقهى يقدم المشروبات والأطعمة بأسعار معقولة، وقاعة صغيرة للاجتماعات.

ويُدار الفرع من قِبل موظفين اثنين، ويعمل حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع، ما يجعله وجهة ملائمة للسكان والسياح على حد سواء.

ومن سطح العبارة، ينفتح مشهد بانورامي ساحر يطل على مضيق البوسفور والواجهة البحرية للمركز التجاري المجاور، مع إمكانية رؤية السفن السياحية الراسية في الجوار.

ويتجاوز الهدف من هذا الفرع كونه معلما جذابا، فهو يُعد جزءا من خطة البنك لتعزيز استمرارية الخدمات المصرفية في حال وقوع كوارث طبيعية، لا سيما الزلزال القوي الذي يتوقعه العلماء في منطقة إسطنبول.

ويمكن، عند الحاجة، توسيع طاقته التشغيلية ليشمل 13 جهاز صراف آلي، وتخصيص نحو 300 مكان للنوم على متنها لإيواء المتضررين.

وقد سبق للبنك تطبيق تجربة مشابهة بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرقي تركيا في فبراير 2023.

ويستحضر المشروع أيضا ذكرى تاريخية عزيزة على البنك، فقبل 100 عام بالضبط، في عام 1926، أبحر فرع متنقل على متن السفينة "قره دنيز" إلى أوروبا وزار 15 ميناء لتعريف القارة الأوروبية بالجمهورية التركية الفتية.

واليوم، يُحيي البنك تلك المبادرة بتجربة حديثة، إذ سيُنقل الفرع العائم بالتناوب بين مختلف الأرصفة المطلة على البوسفور، حاملا معه روح الابتكار التي ميّزت مسيرته منذ تأسيسه، وفقا لروسيا اليوم.