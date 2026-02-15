خلال أسبوعين.. الجيش الروسي يحرر 12 بلدة بالرغم من ظروف الشتاء القاسية



وكالات

أعلن فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات المسلحة الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين فقط من شهر فبراير على الرغم من ظروف الطقس الشتوي السيئة

وقال إن الجيش يستمر في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، ويجري الهجوم على جميع المحاور، إذ أنه في منطقة الضفة الشرقية لنهر أوسكول، تم تحرير جلوشكوفكا، وتدور معارك في منطقة نوفووسينوفو.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة غير قادرة على تعويضها، إذ أنه في ظل انخفاض معدلات تجهيز الكتائب، تركز القوات الأوكرانية بشكل أساسي على تشكيل وحدات إضافية من الطائرات المسيرة.

وأكد أن وحدات التجمع الموحد للقوات الروسية تستخدم المسيّرات بمقدار الضعف مقارنة بالعدو، إذ أنه خلال الأسبوعين الأولين من فبراير وعلى الرغم من ظروف الشتاء القاسية، حررت القوات الروسية 12 بلدة، ويستمر تحرير بلدتي نوفي دونباس وبيليتسكويه.

وقال إن أشد المعارك ضراوة تدور في منطقة مجموعة قوات "المركز"، حيث تواصل قواتها تطوير الهجوم في اتجاه دوبروبوليه، إذ أن وحدات من القوات الروسية تقوم بتدمير تشكيلات العدو في جريشينو.

وتابع أن قوات مجموعة "المركز" تشن عمليات للسيطرة على نوفوبافلوفكا ونوفوبودجورنويه، إذ أن مجموعة قوات "الشمال" تواصل توسيع المنطقة العازلة في المناطق الحدودية لمقاطعتي سومي وخاركوف.

وأشار إلى أنه تم تحرير 3 بلدات وهي بوبوفكا وسيدوروفكا في مقاطعة سومي وتشوغونوفكا في مقاطعة خاركوف، إذ يستمر القضاء على فلول تجمع العدو المحاصرة على الضفة الشرقية لنهر أوسكول، كما أن قوات "الغرب" تشن هجمات نشطة على جبهة واسعة.

وقال إنه في اتجاه كراسني ليمان، ينتهي تطهير دروبيشيفو وياروفويه من القوات الأوكرانية، ويستمر القضاء على القوات الأوكرانية في كوستيانتينيفكا، كما تم تحرير ستيبانوف في اتجاه أولكساندرو-كالينوفو.

وأوضح أن قوات "الشرق" تطور هجومها في الجزء الشرقي من مقاطعة زابوروجيه، والعدو قام بنقل مجموعات هجومية إلى هنا من مناطق أخرى، إذ تصدت وحدات مجموعة "الشرق" بثقة هجمات القوات الأوكرانية، ويتكبد العدو خسائر كبيرة

مجموعة قوات "دنيبر" تواصل التقدم في اتجاه زابوروجيه، وبلدات ستاروأوكراينكا وبريدوروجنويه وزاليزنيتشنويه وتسفيتكوفو انتقلت إلى سيطرة القوات الروسية في منطقة عمل مجموعة قوات "الشرق" في فبراير.

وقال إن وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" حررت ماجدالينيفكا وبريمورسكويه وزاباسنويه، لافتا إلى أن اليوم سيناقش نتائج تنفيذ المهام القتالية من قبل مجموعة "المركز" وسنحدد خطة العمل في اتجاه دنيبروبيتروفسك، وفقا لروسيا اليوم.