حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:



هيفاء وهبي

احتفلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي بنجاح حفلها في بيروت، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، ونشرت صور من كواليس الحفل عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية فستان أحمر أنيق.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورًا لزوجته وأخرى تجمعهما، بمناسبة عيد الحب، وكتب: "صديقتي وحبيبتي وأم أولادي الطيبة الحلوة، جميلة الجميلات شيري.. كل يوم عيد حب وكل سنة ودايما مع بعض ومع أولادنا بالخير والسعادة وفي أمان".

نسرين طافش

احتفلت الفنانة نسرين طافش بعيد الحب برفقة زوجها، ونشرت مجموعة صور رومانسية عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة.

إميلي شاه

شاركت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه في احتفالات عيد الحب، ونشرت عددً من الصور التي جمعتها بزوجها النجم المصري العالمي، مينا مسعود عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهر الثنائي وسط أجواء رومانسية.

درة

شاركت الفنانة درة في احتفالات عيد الحب نشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها وهما يستمتعان بوقتهما وسط أجواء رومانسية.