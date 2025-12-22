يعتبر سرطان القضيب من السرطانات النادرة، إلا أن خطورته تكمن في تأخر اكتشافه بسبب التردد أو الخجل من مناقشة الأعراض المبكر.

وفقًا لما ذكره موقع cancer، و ilioshealth، راقب هذه العلامات الصباحية التي تكشف خطر الإصابة بالسرطان في القضيب.

1- تغيرات الجلد هذه هي العلامة الأولى الأكثر شيوعاً، وغالبًا ما يكون الجلد سميكاً، أو قتحدث تغيرات في اللون، مثل ظهور بقع حمراء أو بيضاء أو بنية يصاحبها لون أزرق، يمكن الكشف عنها خلال التبول.

2- نمو كتلة أو قرحة لا تلتئم خلال أربعة أسابيع تعتبر من العلامات التحذيرية الهامة، يمكن أن يصاحبها نزول دم.

3- ظهور إفرازات مستمرة ويمكن أن يصاحبها ظهور روائح كريهة.

4- ظهور طفح جلدي باللون الأحمر مع نتوءات صغيرة يمكن أن يظهر عليها قشور.

5- الشعور بالتهيج المستمر، وغالبًا ما يصاحبها حكة، أو إحساس بالحرقان لا يزول مع العلاجات.

6- الشعور بالألم في حين أن المراحل المبكرة غالباً ما تكون غير مؤلمة، إلا أنه يمكن أن يحدث ألم مستمر أو متزايد في المراحل المتأخرة.

7- تضخم الغدد الليمفاوية، يمكن أن تشير الكتل الموجودة تحت الجلد في منطقة الفخذ إلى انتشار السرطان.

8- فقدان الوزن غير المبرر يصاحبه تعب مزمن من العلامات الواضحة للإصابة بالسرطان.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها



