إعلان

8 أعراض صباحية تكشف عن سرطان خطير

كتب : مصراوي

04:00 م 22/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعتبر سرطان القضيب من السرطانات النادرة، إلا أن خطورته تكمن في تأخر اكتشافه بسبب التردد أو الخجل من مناقشة الأعراض المبكر.

وفقًا لما ذكره موقع cancer، و ilioshealth، راقب هذه العلامات الصباحية التي تكشف خطر الإصابة بالسرطان في القضيب.

1- تغيرات الجلد هذه هي العلامة الأولى الأكثر شيوعاً، وغالبًا ما يكون الجلد سميكاً، أو قتحدث تغيرات في اللون، مثل ظهور بقع حمراء أو بيضاء أو بنية يصاحبها لون أزرق، يمكن الكشف عنها خلال التبول.

2- نمو كتلة أو قرحة لا تلتئم خلال أربعة أسابيع تعتبر من العلامات التحذيرية الهامة، يمكن أن يصاحبها نزول دم.

3- ظهور إفرازات مستمرة ويمكن أن يصاحبها ظهور روائح كريهة.

4- ظهور طفح جلدي باللون الأحمر مع نتوءات صغيرة يمكن أن يظهر عليها قشور.

5- الشعور بالتهيج المستمر، وغالبًا ما يصاحبها حكة، أو إحساس بالحرقان لا يزول مع العلاجات.

6- الشعور بالألم في حين أن المراحل المبكرة غالباً ما تكون غير مؤلمة، إلا أنه يمكن أن يحدث ألم مستمر أو متزايد في المراحل المتأخرة.

7- تضخم الغدد الليمفاوية، يمكن أن تشير الكتل الموجودة تحت الجلد في منطقة الفخذ إلى انتشار السرطان.

8- فقدان الوزن غير المبرر يصاحبه تعب مزمن من العلامات الواضحة للإصابة بالسرطان.

اقرأ أيضا:

بعد إصابة جنات بالأنيميا بسبب الحزن.. احذر هذه الأعراض

زراعة الأسنان.. هل تسبب الألم أو تتعرض للتسوس؟ (فيديو)

الأكثر انتشارا.. 9 علامات شائعة لفيروس H3N2 ومخاطره الخفية

"القاتل الصامت في الصباح".. 4 عادات ترفع مستوى الكوليسترول دون أن تشعر

6 أطعمة غنية بالزنك تقوي جهاز المناعة.. احرص على تناولها

سرطان القضيب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة