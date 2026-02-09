مع صعوده التدريجي.. هل انتهت موجة تصحيح الذهب؟ خبراء يجيبون

شهدت أسعار الذهب منذ مطلع عام 2026 حالة من التذبذب الحاد، بعد أن سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية تاريخية أعقبتها موجات هبوط في فترات قصيرة، في إطار ما وصفه خبراء بحركات تصحيح طبيعية للأسعار.

وعالميًا، بدأ الذهب عام 2026 بأداء قوي، قبل أن يتعرض لموجة تصحيح خلال يناير، بعدما بلغ أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق عند 5595 دولارًا للأوقية.

ومع بداية فبراير، تعرض السعر لتراجع حاد مقارنة بالقمة، إذ هبط إلى نحو 4402 دولار، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره ويصعد تدريجيا ليسجل 5046 دولارا للأوقية في تعاملات اليوم.

أما على الصعيد المحلي، فقد شهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تحركات متباينة بين الصعود والهبوط.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 125 جنيهًا، بعدما تراجع من 6700 جنيه في بداية الأسبوع إلى 6575 جنيهًا خلال منتصف تعاملات الجمعة، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا ليسجل نحو 6670 جنيهًا، ويستقر عند هذا المستوى خلال تعاملات السبت والأحد. وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى نحو 6705 جنيهات.

ويرى خبراء في سوق الذهب والاقتصاد، تحدثوا لـ "مصراوي"، أن المعدن الأصفر يمتلك مقومات قوية تمكنه من تجاوز أي تراجعات مؤقتة، والاستمرار في مساره الصاعد على المدى المتوسط والطويل.

هل انتهت موجة التصحيح؟

يرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن السعر العالمي للذهب يظل المحرك الرئيسي للأسعار المحلية في السوق المصري، موضحًا أن استقرار سعر الأوقية حاليًا قرب مستوى 5000 دولار ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار محليًا.

ووصف نجيب التراجعات الأخيرة بأنها بمثابة "فترة راحة مؤقتة" للأسعار، مؤكدًا أن الذهب اعتاد عقب مثل هذه الفترات أن يستعيد زخمه ويعاود الصعود من جديد، مشيرًا إلى أن السوق دخل بالفعل مرحلة انتهاء التصحيح والعودة إلى الاتجاه الصاعد.

وأشار إلى أن بورصات المعادن العالمية أغلقت تعاملات الجمعة الماضية على ارتفاع، حيث صعد سعر الأوقية من 4849 إلى 4961 دولارًا.

وخلال تعاملات اليوم، تخطى المعدن الأصفر حاجز 5000 دولار للأوقية، مسجلًا نحو 5046 دولارًا، مدعومًا بتراجع الدولار واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

ويرى أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن موجة تصحيح أسعار الذهب قد تكون انتهت فعليًا، خاصة بعد تراجعات وصلت إلى نحو 20% من القمة، لافتًا إلى أن الذهب نجح في التماسك داخل نطاق سعري يتراوح بين 4400 و4800 دولار للأوقية، قبل أن يغلق الأسبوع الماضي قرب مستوى 4949 دولارًا.

وأوضح معطي أن التأكيد النهائي لانتهاء التصحيح يتطلب استقرار الذهب أعلى من مستوى 5000 دولار للأوقية خلال الأسبوع الجاري، بما يعكس دخول السوق في موجة صعود جديدة.

وأكد أن النظرة طويلة الأجل للذهب لا تزال إيجابية، مشددًا على أن المعدن الأصفر "مهما تراجع سيعاود الصعود"، في ظل وضوح الرؤية الاستثمارية بشأنه مقارنته بالفضة، التي وصفها بأنها أكثر عرضة للمضاربات والتأثر بحالات التباطؤ الصناعي.

وأضاف أن استمرار قوة الذهب يعود إلى عدة عوامل داعمة، أبرزها مواصلة البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، إلى جانب تصاعد الأزمات والتوترات الجيوسياسية عالميًا، فضلًا عن زيادة إقبال صناديق الاستثمار والأفراد على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

